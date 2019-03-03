​Я буду тебя убивать: в Одессе напали на известного журналиста, фото

В ночь на 3 марта на одесского журналиста, телеведущего "Думской ТВ" Александра Новицкого было совершено нападение.

Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел около 00:30, когда Александр помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана. Внезапно к нему подошел мужчина и сказал: "Я буду тебя убивать и кончать" и полез в драку.

Александр применил средства самообороны (газовый баллончик и травматический пистолет).

В итоге оба получили ранения разной степени тяжести. Александра доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока. Сообщается, что проблемы с речью и тремор прошли только после медикаментозного успокоительного.

Нападавший задержан и отправлен в областную больницу.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области сообщили, что сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

"Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу", — рассказали в полиции.

Отмечается, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Александр Новицкий

Нападавший

Как сообщал "Апостроф", на Елисаветинской улице Одессы, ранее судимый 21-летний злоумышленник нанес ножевое ранение в область сердца полицейскому.