В центре Киева нарушитель устроил "бильярдное" ДТП: разбиты много машин, фото

В среду, 6 марта, в центре Киева на Крещатике произошло массовое ДТП.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

По предварительным данным, как рассказали свидетели и подтвердило видео с камер наблюдения, водитель восточной внешности на автомобиле Volkswagen Passat CC двигался от Европейской площади в направлении Бессарабской площади нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате его авто столкнулось по касательной с кроссовером Honda CR-V, который передней частью врезался в правое переднее колесо и крыло Фольксвагена.

"От удара Пассат изменил направление движения влево и вылетел на встречную полосу, где уже стояли на перекрестке на запрещающий сигнал встречные авто. Основной удар от неуправляемого Фольксвагена пришелся на стоящий Citroën C3, который от удара отлетел назад и врезался в автомобиль Renault Dokker, который стоял за ним. Рено, в свою очередь, также улетел назад и ударил Hyundai Getz. Также Citroën зацепил автомобиль ВАЗ-2109, который стоял справа от него", - сказано в сообщении.

В результате ДТП, к счастью, никто серьезно не пострадал. Образовался затор по Крещатику в обоих направлениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП.