Секс-скандал в университете Киева: стало известно о громком решении ВУЗа

Преподавателя ботаники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петра Романенко, которого обвинили в домогательствах к студенткам, уволили с занимаемой должности в связи с неэтичным поведением.

Об этом сообщила пресс-служба КНУ.

Отмечается, что 29 января 2019 года в ректорат университета поступило заявление от студенток Института биологии и медицины о неправомерном поведении Романенко во время проведения учебной практики в Каневском природном заповеднике летом 2018 года.

В КНУ создали комиссию, которая обнаружила "ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики".

"С учетом Этического кодекса университетского сообщества… отдельные действия и высказывания доцента Романенко признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников. Доцента Петра Романенко приказом от 22 февраля 2019 года… уволили с занимаемой должности", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее студентка КНУ Клементина Квиндт рассказала о сексуальных домогательствах Романенко. По ее словам, подобных случаев были десятки.