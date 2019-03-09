Авто влетело в стену и смялось "в гармошку": появились фото жуткого смертельного ДТП в Киеве

В субботу, 9 марта, в Киеве автомобиль на всех парах влетел в стену, в результате чего один человек погиб и еще один – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото с места ЧП.

"Страшное, смертельное ДТП в Киеве, на ул. Нижньоюрковской: пассажир труп, водитель в тяжелом состоянии. По непонятным, на данный момент, причинам, автомобиль на полном ходу въехал в стену. Как следствие, машина в гармошку. Водитель госпитализирован с травмами разной степени сложности, а пассажир, к сожалению, скончался на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 8 марта, в Макаровском районе Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли 5 человек.

Ранее в центре Киева нарушитель устроил массовое "бильярдное" ДТП, разбив много машин.