Выпил за женщин: в сети показали фото пьяного ДТП в Киеве

В Киеве 8 марта пьяный водитель устроил ДТП на Дарницкой площади.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Киев, Дарницкая площадь: пьяный в хлам водитель Audi (без документов) въехал в Opel, Opel в Lanos", - сказано в сообщении.

По словам свидетелей, до этого водитель Audi на Харьковском шоссе вилял по дороге из ряда в ряд, создавая аварийную ситуацию для многих окружающих.

"Полиция забрала виновника и повезли по месту жительства за документами", - добавили авторы поста.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 8 марта, в Макаровском районе Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли 5 человек.

Ранее в центре Киева нарушитель устроил массовое "бильярдное" ДТП, разбив много машин.