РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

13:55
Названо имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
13:54
На "Марше женщин" в Киеве произошли стычки с националистами: фото и видео
13:41
​Пятая весна войны: в сети показали яркие фото красавиц ВСУ, защищающих Украину
13:32
Утоли мои печали, феминизм: появились яркие фото и видео "Марша женщин" в Киеве
13:23
Манчестер Сити - Шальке: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
13:21
Стало известно о гибели в Сирии путинского полковника, воевавшего в Украине
13:12
Выпил за женщин: в сети показали фото пьяного ДТП в Киеве
13:09
Разруха в оккупации: в сети показали печальные фото Донецка
12:42
Женский "праздник" в Крыму: в сети напомнили фото пятилетней давности
12:34
Украинский генерал рассказал, как поступить с бежавшей от боевиков "ополченочкой" Дрюк
12:22
92-летняя Елизавета II впервые сделала пост в Instagram
12:13
​В Николаеве подростки в балаклавах устроили разборки со стрельбой: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выпил за женщин: в сети показали фото пьяного ДТП в Киеве

пятница, 08 марта 2019, 13:12

В Киеве 8 марта пьяный водитель устроил ДТП на Дарницкой площади.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Киев, Дарницкая площадь: пьяный в хлам водитель Audi (без документов) въехал в Opel, Opel в Lanos", - сказано в сообщении.

По словам свидетелей, до этого водитель Audi на Харьковском шоссе вилял по дороге из ряда в ряд, создавая аварийную ситуацию для многих окружающих.

"Полиция забрала виновника и повезли по месту жительства за документами", - добавили авторы поста.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 8 марта, в Макаровском районе Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли 5 человек.

Ранее в центре Киева нарушитель устроил массовое "бильярдное" ДТП, разбив много машин.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: