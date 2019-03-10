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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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В Киеве в элитном ресторане ограбили военного советника из Великобритании: первые подробности

воскресенье, 10 марта 2019, 21:18

В субботу, 9 марта, в элитном ресторане Киева "Under Wonder" ограбили британского советника, который работал в Украине при Минобороны.

Об этом сообщает Страна.

Обедая в ресторане итальянской кухни, советник не заметил, как у него из кармана вытащили кошелек.

О пропаже кошелька стало известно тогда, когда принесли счет и британец захотел расплатиться. Тут-то и обнаружилась пропажа портмоне со всеми деньгами, банковскими картами и документами.

На данный момент непонятно, как расплатился британец. Но заявление о краже британский советник в полицию написал.

Как сообщал "Апостроф", стало известно об ограблении квартиры иностранного дипломата из представительства ООН в Киеве. Также в Киеве неизвестные украли 350 000 долларов США с банка.

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