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Под Верховной Радой рухнуло огромное дерево: опубликованы фото

понедельник, 11 марта 2019, 17:14

Из-за непогоды в Киеве, у здания Верховной Рады рухнуло дерево. К счастью, никто не пострадал.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях.

Уточняется, что огромное хвойное дерево упало прямо возле подъезда номер 1, через который на работу заезжает на авто с охраной спикер ВРУ Андрей Парубий.

На фото видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом и охраной на выезде.

Отметим, что из-за непогоды в Киеве из-за порывов ветра, которые повалили несколько деревьев также задерживается движение трамваев 12, 17 и троллейбусов №№1, 11, 17, 19, 22, 30, 42.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром ветер обрушил крышу на мать с дочерью. Женщина погибла на месте, ее дочь госпитализировали.

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