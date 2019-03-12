В Киеве бьют тревогу из-за катастрофы на известном озере: жуткое видео

На Русановском озере в Киеве произошел массовый мор рыбы. На берег выбросило более 200 мертвых туш толстолобика и карпа, которые начали гнить и вонять.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Сейчас идут заморы в небольших водоемах в Киеве, маловодный год, малый снегозапас, пониженный уровень грунтовых вод. Если их недостаточно, концентрация химических элементов может быть повышена, недостаточно кислорода в воде", - прокомментировал ситуацию начальник отдела охраны окружающей среды КП "Плесо" Константин Мовчан.

Прибывшие на место экологи взяли на экспертизу пробы воды, чтобы установить точную причину гибели. При этом активисты считают, что к гибели рыбы могут быть причастны строители, которые рядом возводят мост.

"Мне 40 лет, за свою жизнь я такое наблюдаю впервые, говорят, духота, рыба задохнулась. За более сильных морозов и более толстого льда такого никогда не было. Они со своими цементными добавками, химия, бетон - это все попало в котлован, и они оттуда откачивают эту воду, откуда столько дохлой рыбы", - сказал местный житель Станислав Яблонский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с начала года на крымском побережье нашли 10 трупов дельфинов всех трех видов, обитающих в Черном и Азовском морях.