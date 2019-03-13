РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

21:05
Супермама: Лилия Ребрик умилила фото с дочерью на кинопремьере
20:56
Бавария - Ливерпуль: стартовые составы
20:55
Барселона - Лион: стартовые составы
20:55
Facebook и Instagram переживают масштабный сбой: опубликована карта
20:45
Порошенко в Чернигове не прислушался к советам своей охраны и пошел через толпу "Нацкорпуса": фото
20:38
Появились видео с военной техникой в Киеве
20:26
БТР устроил тройное ДТП в Киеве: опубликованы фото
20:21
ФПУ поддержала социальную программу Тимошенко
19:57
У Керченского моста заметили новые проблемы: в сети показали видео
19:53
Пиарщика Януковича приговорили в США к тюрьме за работу на "батю"
19:45
Где смотреть онлайн одиночной смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
19:27
Военные обойдутся: разгорается новый скандал вокруг экспресса Киев-Борисполь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

БТР устроил тройное ДТП в Киеве: опубликованы фото

среда, 13 марта 2019, 20:26

В среду, 13 марта, в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло на улице Академика Заболотного около 17:30.

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

Как отмечается, военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

В результате столкновения пострадавших нет. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Кроме того, на улице Заболотного в сторону "Теремков" образовалась крупная пробка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 марта в Днепре на перекрестке улиц Илларионовской и Буковинской столкнулись внедорожник Great Wall и грузовик.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: