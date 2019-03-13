БТР устроил тройное ДТП в Киеве: опубликованы фото

В среду, 13 марта, в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло на улице Академика Заболотного около 17:30.

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее.

Как отмечается, военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

В результате столкновения пострадавших нет. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Кроме того, на улице Заболотного в сторону "Теремков" образовалась крупная пробка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 марта в Днепре на перекрестке улиц Илларионовской и Буковинской столкнулись внедорожник Great Wall и грузовик.