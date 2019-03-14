Были знакомы с жертвой: пойманы подозреваемые в убийстве сотрудника Администрации президента

Киевские правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве сотрудника Администрации Президента, тело которого обнаружили в Шевченковском районе столицы 14 марта.

Об этом агентству УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"Двух подозреваемых задержали. Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного. Они могут быть причастны. Убитым оказался рядовой сотрудник АП", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Он уточнил, что у убитого мужчины отсутствовали деньги и мобильный телефон.

Напомним, что у мужчины нашли удостоверение Администрации президента Украины, которое было действительно до 31 декабря 2018 года. Он работал главным консультантом департамента информационной политики АП Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта возле мусорных баков дома по адресу бульвар Тараса Шевченко, 46в дворник обнаружил бездыханное тело мужчины.