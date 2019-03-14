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Убийство сотрудника АП в Киеве: подозреваемый оказался иностранцем

четверг, 14 марта 2019, 23:04

Полиция объявила подозрение гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым в Киеве 14 марта.

Об этом сообщает Киевская прокуратура в Facebook.

"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №10 следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие установило, что 13 марта примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Багговутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, были в состоянии алкогольного опьянения. Двое подозреваемых заметили ранее незнакомого им мужчину и решили напасть на него, чтобы его обокрасть.

"Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления", - отмечают в прокуратуре.

Один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.

Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также устанавливается личность второго нападающего и принимаются меры по его задержанию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", убитому в Киеве работнику Администрации Президента Александру Бухтатому было 46 лет, у него остались супруга и сын.

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