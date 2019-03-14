Убийство в Киеве сотрудника Администрации президента: все подробности о погибшем

Убитому в Киеве работнику Администрации Президента Александра Бухтатому было 46 лет, у него остались супруга и сын.

Об этом свидетельствуют данные из декларации убитого.

Уточняется, что супругу убитого зовут Елена, а сына – Богдан. По данным декларации на 2016 год, чиновник был прописан в Броварах (Киевская область), хотя фактически проживал в Киеве. Согласно этой декларации, в его собственности имеется квартира в Близнецах (город в Харьковской области), земельный участок в 20 тысяч м кв. в том же районе.

Кроме того, на его жене, Елене, зарегистрирован еще один земельный участок в той же Харьковской области на 20 тысяч м кв (Близнюковский район) и автомобиль Mersedes-Benz A 160 2002 года выпуска.

Также известно, что с 2007 по 2017 год он был секретарем Национального союза журналистов Украины. А в 2018 году Бухтатый попал в скандал. Тогда, 30 марта, он побывал на семинаре по медиа в Луцке, официально пребывая в это время в отпуске. При этом АП тогда официально сообщили, что Александр Бухтатый в командировку в Луцк не отправлялся.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве сотрудника Администрации президента.