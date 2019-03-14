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В Киеве "слепой" водитель устроил серьезное ДТП на перекрестке: видео момента аварии

четверг, 14 марта 2019, 14:25

В сети появилось видео с невнимательным водителем в Киеве, из-за которого произошло ДТП.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, 6.

"Кто-то не очень любит смотреть в зеркала во время перестраивания", - отмечают в сообществе.

На видео видно, что водитель грузового микроавтобуса решил сместиться на крайнюю полосу движения и не заметил, что по ней движется внедорожник. В результате произошло столкновение, после которого внедорожник вынесло на аллею.

В комментариях пользователи отмечают поступок водителя и обвиняют его в невнимательности.

"Мудачина на бусе", "Просто с лева от буса ехала и не видно было с камеры, на бусе мудило, нет слов", "Офигеть", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 марта, в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.

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