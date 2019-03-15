Безработные и волонтер: появились новые подробности про сотрудника АПУ и его убийц

Пока сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый истекал кровью после нападения под забором, его убийцы поспешили потратить украденные у него деньги.

Об этом сообщает ТСН.

Именно благодаря тому, что преступники "отвлеклись" на снятие налички и проводили расчеты с карты, их удалось задержать за несколько часов.

Вскоре задержанные рассказали и подробности нападения. Так, они подбежали к Бухтатому и резко ударили ему в нос. Удар был такой силы, что нос жертвы тут же сломался. После этого они "с мясом" вырвали внутренний карман куртки чиновника, где лежали кошелек, телефон и банковские карты.

Подозреваемые – граждане Армении, всем по 35 лет. Они приехали в Киев в декабре прошлого года, нигде не работали и все это время жили в хостеле возле железнодорожного вокзала.

Деньги жертвы преступники потратили на продукты, которые купили в магазине, расположенном неподалеку от места расправы, и на игровые автоматы.

Друзья и знакомые о Бухтатом говорят только хорошее. Оказывается, он был инициатором волонтерского движения на Донбассе и не только.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", убитому в Киеве работнику Администрации Президента Александру Бухтатому было 46 лет, у него остались супруга и сын.