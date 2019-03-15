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В Киеве "герой парковки" разрушил вход в жилой дом: опубликованы фото
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В Киеве "герой парковки" разрушил вход в жилой дом: опубликованы фото

пятница, 15 марта 2019, 14:13

В Киеве "герой парковки" сломал бордюр у входа в подъезд жилого дома.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Ивана Кудри. Водитель автомобиля марки Chevrolet с номерами CB7070AC парковавшись въехал в кирпичный бордюр, который ведет в подъезду. В итоге машина разрушила целый вход, потому что обломки кирпичей и парапета практически перекрыли ступеньки для прохода.

"Гранд-мастер по парковке на улице Ивана Кудри", - написали в сети и опубликовали фото.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили дерзкого водителя Porsche, который припарковал свой автомобиль на детской площадке.

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