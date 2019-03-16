В Киеве на горячем поймали пару воров с "рабочими" инструментами: фото

16 марта в Деснянском районе столицы были задержаны два вора на "деле".

Об этом сообщает Нацполиция.

Так, проверяя оперативную информацию, правоохранители установили, что в районе работает группа квартирных воров, которые используют отмычки для грабежей. Оперативники узнали, что мужчины планируют ограбить одно из помещений на проспекте Маяковского.

"Работники полиции дождались, пока воры выйдут из помещения, и задержали их. Ими оказались двое киевлян, 1977 и 1980 рождения, оба - ранее судимые. У них изъяли бижутерию хозяев квартиры, а также перчатки и наборы отмычек, с помощью которых они проникали к чужим помещений. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им выбирают меру пресечения", - рассказали в полиции.

Сейчас открыто производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным правонарушениям.

Как сообщал "Апостроф", во Львове задержали трех преступников, которые втерлись в доверие 85-летним людям и ограбили их.