В Киеве возле вокзала поймали молодую уличную воровку: фото

Около вокзала в Киеве правоохранители поймали карманницу, которая украла кошелек с деньгами и банковскими карточками.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мошенницу задержали на территории автовокзала "Киев". Там, на улице Петлюры, она украла у прохожей из сумки кошелек, где было 6000 гривен и банковские карточки.

Полицейские сразу задержали подозрительную женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 29-летняя жительница Закарпатской области, ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 5 марта в Киеве неизвестные ограбили квартиру: кроме денег и ценностей воры забрали также собаку.