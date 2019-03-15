РУС. | УКР.

пятница, 15 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 марта

01:31
В Киеве возле вокзала поймали молодую уличную воровку: фото
00:50
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
00:42
Минус два фаворита: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
00:22
Журналисты нашли героя, спасшего мать и упавшего в море младенца: опубликовано видео
00:11
В четвертьфинале без России: клуб Ракицкого вылетел из Лиги Европы

14 марта

23:59
Корабль из Украины устроил ЧП в Керченском проливе: первые подробности
23:52
На Донбассе ликвидирован "Хулиган" и его боевая подруга: опубликованы фото
23:32
Под Киевом иностранец устроил смертельное ДТП на переходе: фото
23:07
Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за кипиш из-за сдачи: фото
23:04
Убийство сотрудника АП в Киеве: подозреваемый оказался иностранцем
22:38
Бесхарактерные амебы: соцсети высмеяли разгромное поражение Динамо в Лиге Европы
22:37
Под Киевом произошло вооруженное ограбление ювелирки: первые фото и видео
Все новости

В Киеве возле вокзала поймали молодую уличную воровку: фото

пятница, 15 марта 2019, 01:31

Около вокзала в Киеве правоохранители поймали карманницу, которая украла кошелек с деньгами и банковскими карточками.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мошенницу задержали на территории автовокзала "Киев". Там, на улице Петлюры, она украла у прохожей из сумки кошелек, где было 6000 гривен и банковские карточки.

Полицейские сразу задержали подозрительную женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 29-летняя жительница Закарпатской области, ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 5 марта в Киеве неизвестные ограбили квартиру: кроме денег и ценностей воры забрали также собаку.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: