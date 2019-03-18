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​Киев замер в огромных пробках: актуальная карта наиболее проблемных участков

понедельник, 18 марта 2019, 10:18

18 марта на дорогах столицы, в связи с ремонтом Шулявского путепровода, образовались километровые пробки.

Об этом сообщают онлайн-карты пробок Киева.

Так, самая большая тянучка образовалась на проспекте Победы в сторону центра от метро "Житомирская".

Также заторы наблюдаются на улице Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Правды, Большой Окружной, на Героев Сталинграда, на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой.

Автомобили "тянутся" на Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки, Жилянской.

Также на Воздухофлотском проспеке из-за сразу двух ДТП движение практически застыло.

Одновременно пробки образовались на Вячеслава Черновола, на Одесском шоссе на подъезде в Киеву, на улице Соборной и Окружной дороге.

Карта по состоянию на 10.15.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта на Шулявском путепроводе в столице начались работы по демонтажу.

Также ранее сообщалось, что пользователей сети возмутила реконструкция Шулявского моста в Киеве - ее цена и сроки.

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