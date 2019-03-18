Летел на красный: в Киеве произошло массовое ДТП с маршруткой, фото и видео

В понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль "Chevrolet" на высокой скорости врезался сразу в две "легковушки" и одну маршрутку.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Елены Телиги.

По предварительной информации, водитель на высокой скорости ехал со стороны станции метро "Почайная" в сторону станции метро "Шулявская". В определенный момент он не справился с управлением, врезался в "Fiat", потом в "Mitsubishi", а затем в маршрутный автобус "Богдан".

Спидометр авто виновника аварии остановился на метке в 160 км/ч.

По информации очевидцев, перекресток с улицей Щусева Chevrolet пролетел на красный сигнал светофора, едва не сбив пешеходов. Водитель авто с травмами был госпитализирован.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром в понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль с "европейскими" номерами влетел в столб и загорелся.