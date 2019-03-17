В Киеве во время выступления Порошенко устроили драку: видео

В воскресенье, 17 марта, в Киеве, на Михайловской площади, во время мероприятия "Народная встреча с Петром Порошенко" произошло столкновение.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Так, часть присутствующих требовали наказания виновных в хищении в Минобороны, с плакатом, на котором написано: "Где от рубленные руки?", в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: "Позор!".

В тоже время, те, кто пришел поддержать президента Петра Порошенко, ответили агрессией в отношении протестующих. Также неизвестные порвали плакат протестующих. Отмечается, что полиция пыталась остановить столкновение.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Банковой во время акции "Нацкорпуса" произошли столкновения с полицией. Также на "Марше женщин" в Киеве произошли стычки с националистами.