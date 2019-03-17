Пьяный водитель устроил в Киеве лобовое ДТП: фото и видео

В воскресенье, 17 марта, в Киеве произошло лобовое "пьяное" ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Информатор.

Известно, что авария произошла около девяти утра. В ДТП "схлестнулись" Ford Transit и Renault Logan, причем один из водителей находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Что касается обстоятельств аварии, то Renault двигался в сторону Подола. Недалеко от станции метро "Днепр" ему лоб в лоб влетел Ford. В результате столкновения в больницу госпитализировали девушку-пассажира из Logan. У нее подозрение на перелом руки.

Прибывшие на место ЧП правоохранители увидели на заднем сидении Ford мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который продолжал выпивать. Свидетели утверждают, что именно он сидел за рулем, но сам мужчина это отрицал. Так как водитель Transit оказывал сопротивление, на него надели наручники.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель Skoda устроил жесткое скоростное ДТП.