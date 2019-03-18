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В центре Киева подожгли магазин Roshen: видео

понедельник, 18 марта 2019, 17:40

На улице Крещатик в Киеве, неподалеку от Бессарабского рынка, неизвестный бросил в витрину магазина Roshen бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Крещатике пылает магазин Roshen", - написали в сообществе и опубликовали соответствующее видео.

Столичные правоохранители сообщили, что уже задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина.

Задержанным оказался 53-летний житель столицы.

"Правонарушитель был доставлен в управление полиции, он предоставляет объяснение. Проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", это уже второй поджог магазина Roshen за сутки в Киеве.

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