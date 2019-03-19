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​От удара в маршрутке вырвало сидения: новые фото и подробности масштабной аварии в Киеве

вторник, 19 марта 2019, 09:50

Появились новые фото аварии, которая произошла 18 марта по вине водителя Chevrolet, влетевшего на очень высокой скорости в две легковушки и в маршрутку.

Соответствующие снимки публикует dtp.kiev.ua.

"Едва не убил людей в маршрутке: от удара в маршрутке вырвало сидения и крышу. Искалеченного водителя вынимали спасатели ГСЧС и в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него очень серьёзные травмы и переломы", - говорится в сообщении.

Известно, что спидометр авто виновника аварии остановился на метке в 160 км/ч.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео момента ДТП в столице, когда Chevrolet на высокой скорости врезался сразу в две легковушки и одну маршрутку.

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