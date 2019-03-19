​Появилось видео момента масштабного ДТП с лихачем в Киеве

В сети показали видео момента ДТП в столице, когда Chevrolet на высокой скорости врезался сразу в две легковушки и одну маршрутку.

Соответствующие кадры публикует "Киев Оперативный".

"Вот и видео самого момента аварии на перекрестке улиц Телиги и Дорогожицкой. Ну, как так можно?", - говорится в сообщении.

На видео видно, что водитель даже не собирался притормаживать на красный сигнал светофора.

Как сообщалось, спидометр авто виновника аварии остановился на метке в 160 км/ч.

Под видео появились разъяренные комментарии.

"Такое чувство что это суицидник был, оно падло даже не тормозило, на полном ходу рас*ерачил всех. Надеюсь ему дадут лет 7 тюрьмы за подобное", "По симптомам похож на того на ауди с площади победы. Не надо было его вытягивать с машины", "Хорошо что оно выжило! Теперь хату продаст что бы со всеми рассчитаться...", - пишут комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром в понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль с "европейскими" номерами влетел в столб и загорелся.