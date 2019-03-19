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​В Киеве на остановку может обрушиться "уставший" мост: фото

вторник, 19 марта 2019, 01:29

В столице по улице Вышгородской начал разрушаться железнодорожный путепровод, который расположен прямо над остановкой общественного транспорта.

Об этом сообщает издание "Киев Вечерний", публикуя соответствующие фото.

Сообщается, что железнодорожный путепровод через улицу Вышгородскую, который очень качественно восстановили после взрыва во время освобождения Киева от фашистов, начал разрушаться.

На нем есть трещины, и начали обваливаться плиты облицовки. Первые две упали под ноги прохожим, ведь именно здесь находится остановка троллейбусов №18,6, 25 и других, а также остановка маршруток. Во время дождей здесь постоянно на головы прохожим и пассажирам стекает вода с моста.

Известно, что этой транспортной сооружением занимается Юго-Западная железная дорога.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта на Шулявском путепроводе в столице начались работы по демонтажу.

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