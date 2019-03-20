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В Киеве водитель повредил известный мост: фото последствий ДТП

среда, 20 марта 2019, 10:15

В Киеве водитель тягача, который перевозил автокран, не рассчитал габариты и врезался в путепровод.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел на Броварском проспекте. В результате столкновения существенно повреждена одна из балок моста.

"К счастью обошлось без пострадавших, однако для восстановления надежной работы путепровода потребуется дополнительная экспертиза", - говорится в сообщении.

Также в сети были опубликованы фотографии с места событий.

Пользователи в комментариях акцентируют внимание на том, что водителю следует быть внимательнее. Также они выразили надежду, что мост вскоре отремонтируют.

Ранее "Апостроф" сообщал, что кроме закрытого на реконструкцию Шулявского путепровода в Украине насчитывается множество аварийных мостов, нуждающихся в ремонте.

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