Протестующие в Киеве пытались прорваться к администрации Порошенко: фото и видео акции

В субботу, 23 марта, в центре Киева люди вышли на акцию "Свинарчуков за решетку" с требованием посадить виновных в хищениях в оборонном секторе. Митингующие пытались прорваться внутрь администрации президента.

Об этом сообщает издание "Громадське".

Организаторами акции на Майдане Независимости стали участники партии "Национальный корпус" и организации "Национальные дружины".

Люди пришли в центр столицы с флагами Украины и плакатами с надписью: "Свинарчуков Порошенка за решетку". В это же время порядок и безопасность охраняли 1500 силовиков. В частности, к службе приступили полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

По данным издания "Информатор", после общего сбора и выступления на Майдане Независимости, митингующие выдвинулись в сторону улицы Банковой, к администрации Президента. Там они пытались прорваться внутрь, но правоохранительные органы помешали им это сделать.

"Одному из представителей Нацкорпуса удалось договориться с сотрудниками полиции, после чего они согласились пустить внутрь его и родственников погибших во время борьбы за независимость Украины. Они должны передать власти документы, по поводу Олега Свинарчука и делу о хищении средств в "Укроборонпроме". Они требуют честного расследования этого дела", - говорится в сообщении.

"Сегодняшняя акция - закономерное продолжение предыдущих акций. Все требования остаются неизменными: когда будут реальные наказания, заключения?", - отметил спикер организации "Национальные дружины" Игорь Вдовин.

Он требует наказания для всех фигурантов дела о хищении в оборонном секторе, но прежде всего Свинарчуков-Гладковских.

"Их уже отстранили. Хорошо. Мы с этим согласны. Прокуратура должна отчитываться, на каком этапе проводится расследование. Должны быть реальные наказания для коррупционеров", - добавил Вдовин.

По данным корреспондента издания, около 15-20% участников акции - это малообеспеченные слои населения, которые, вероятно, зарабатывают на митингах. Кроме них, участниками стали и много пенсионеров, а также люди похожие на бездомных.

"В основном они стоят обособленно, группками под консерваторией, а также возле улицы Городецкого. От камер такие протестующие отворачиваются, против чего вышли - сформулировать не могут, однако держат плакаты с теми же лозунгами, что и в большинстве демонстрантов", - рассказал журналист.

Однако народный депутат, лидер партии "Нацкорпус" Андрей Белецкий в комментарии заявил, что "свезенные бабушки и алкоголики - это попытка СБУ дискредитировать акцию протеста".

Как сообщал "Апостроф", 16 марта в столице на Майдане Независимости прошла акция протеста участников организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" под лозунгом "Свинарчуков Порошенко – за решетку".