Скандал с хищениями в армии: Порошенко принял важное решение

В связи со скандалом с хищениями в оборонном секторе президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 марта 2019 года.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины, учитывая необходимость усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации определил ряд задач, в том числе для правительства и Министерства экономического развития и торговли Украины", - говорится в сообщении.

В решении идет речь о проведении обзора оборонно-промышленного комплекса. Кабинету министров Украины поручено обеспечить проведение такого осмотра в установленном порядке.

Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Кроме того, Кабмину поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе Государственным концерном "Укроборонпром".

Кабинет министров также должен в месячный срок организовать с привлечением международных экспертов аудита Государственного концерна "Укроборонпром" и предприятий - участников этого концерна и по его результатам информировать общественность.

Также должны быть разработаны и внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе", в котором должны предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.

На рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа; внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром" и включения их в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но могут быть корпоратизированы; внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.

Как сообщал "Апостроф", о коррупции в поставках техники и запчастей для ВСУ было известно практически во всех правоохранительных органах, однако, как следует из журналистского расследования, проблема игнорировалась годами.