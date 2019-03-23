В Киеве "Нацкорпус" устроил "похоронную" акцию возле АП: фото

На акции против хищений в оборонной сфере протестующие обложили кордон силовиков перед Администрацией президента в Киеве похоронными венками.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, на пикет под АП прибыло несколько тысяч человек.

Они прошли к зданию траурным маршем в память о жертвах вооруженного конфликта на Донбассе после митинга на Майдана Независимости.

Затем родственников погибших бойцов пропустили в приемную президента Украины Петра Порошенко, где они передали главе государства свои требования.

После этого участники акции забросали ряды силовиков в оцеплении перед зданием траурными венками и цветами.

Кроме того, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в целом акцию прошла спокойно, однако травму получила руководитель полиции диалога. Один из брошенных венков поцарапал ей лицо.

Главным организатором акции выступил "Национальный корпус".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 23 марта, в центре Киева люди вышли на акцию "Свинарчуков за решетку" с требованием посадить виновных в хищениях в оборонном секторе.