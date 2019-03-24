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В Киеве два авто устроили жесткое лобовое ДТП: фото

воскресенье, 24 марта 2019, 11:24

В воскресенье, 24 марта, в Киеве столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Серьезное лобовое столкновение произошло утром на проспекте Героев Сталинграда. Авария произошла с участием авто марки Volkswagen и Opel.

По предварительной информации, вследствие ДТП пострадал один человек, его с травмами госпитализировали в больницу. Детали и причины аварии устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 24 марта на проспекте Победы под Шулявским мостом столкнулись Ford Sierra с маленьким ребенком в салоне и Chevrolet Lacetti службы такси Uklon с клиентами.

Также 22 марта в центре Киева после ДТП водитель автомобиля Maserati устроил стрельбу, а потом сбежал с места преступления.

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