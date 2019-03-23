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В центре Киева водитель-мажор устроил стрельбу и ударился в бега: опубликованы фото

суббота, 23 марта 2019, 12:04

В пятницу, 22 марта, в центре Киева водитель автомобиля Maserati устроил стрельбу, а потом сбежал с места преступления.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел вечером в Печерском районе столицы на улице Михаила Грушевского. Там после ДТП возник конфликт между водителями авто марки Maserati и KIA.

Отмечают, что три машина - Maserati (AA0130XE), Toyota (AA0224TM) и KIA (AA3449TE) двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Между водителями начался спор и потом владелец Maserati достал оружие и начал стрелять по KIA. После этого злоумышленник сел в свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

Водитель обстрелянной машина - 27-летний киевлянин - не пострадал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты. Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в ночь на 10 декабря произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

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