РУС. | УКР.

воскресенье, 24 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

24 марта

07:26
В Киеве ребенок попал в жесткое ДТП из-за отца-нарушителя: фото
06:32
6-й год войны: в сети показали яркие фото украинских бойцов на Донбассе
06:30
Гороскоп на 24 марта: Козерогам нельзя срываться, а Скорпионам захочется все бросить
05:41
Ждем принятия гражданства РФ: в сети обсуждают высказывание Джона Траволты про Россию
04:37
Известная авиакомпания не пустила на рейс в Киев российских журналистов: назревает скандал
03:34
Базу "Миротворца" пополнили одиозные пропагандисты "русского мира": фото
02:29
В российской Госдуме место Нобелевского лауреата займет известный бандит по кличке "Ротан"
01:31
Ученые открыли новый вид рептилий с необычным знаком на теле: опубликовано фото
00:16
В Запорожье ищут убийцу 15-летней школьницы: опубликовано фото девушки
00:10
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
00:05
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Холменколлене

23 марта

23:58
В Киеве поймали вороватого "любителя пихт": опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве ребенок попал в жесткое ДТП из-за отца-нарушителя: фото

воскресенье, 24 марта 2019, 07:26

24 марта на проспекте Победы под Шулявским мостом столкнулись Ford Sierra с маленьким ребенком в салоне и Chevrolet Lacetti службы такси Uklon с клиентами.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 00:10. Известно, что Ford двигался по проспекту в сторону центра и осуществил поворот в неположенном месте, а водитель Chevrolet, который ехал в противоположном направлении, не ожидал, что кто-то может выехать со встречки и влетел в него.

От удара Ford вылетел на обочину и получил очень сильные повреждения, у Lacetti разбита передняя часть.

К счастью, никто из участников происшествия не получил серьезных травм. Пассажирка автомобиля службы такси ушибла ногу, а водитель ударился головой и жаловался на боль.

По словам владельца Sierra, он не видел знака, поэтому и повернул. Но, как отметили правоохранители, перед светофором висит целых три дорожных знака, которые предупреждают, что поворот на данном участке запрещен.

На месте ДТП работали патрульные и медики. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообща "Апостроф", очевидец страшного ДТП в Киеве на Дорогожичах, когда маршрутный автобус сбил женщин на пешеходном переходе, рассказал, что водитель транспорта после наезда не затормозил.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: