В Киеве ребенок попал в жесткое ДТП из-за отца-нарушителя: фото

24 марта на проспекте Победы под Шулявским мостом столкнулись Ford Sierra с маленьким ребенком в салоне и Chevrolet Lacetti службы такси Uklon с клиентами.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 00:10. Известно, что Ford двигался по проспекту в сторону центра и осуществил поворот в неположенном месте, а водитель Chevrolet, который ехал в противоположном направлении, не ожидал, что кто-то может выехать со встречки и влетел в него.

От удара Ford вылетел на обочину и получил очень сильные повреждения, у Lacetti разбита передняя часть.

К счастью, никто из участников происшествия не получил серьезных травм. Пассажирка автомобиля службы такси ушибла ногу, а водитель ударился головой и жаловался на боль.

По словам владельца Sierra, он не видел знака, поэтому и повернул. Но, как отметили правоохранители, перед светофором висит целых три дорожных знака, которые предупреждают, что поворот на данном участке запрещен.

На месте ДТП работали патрульные и медики. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообща "Апостроф", очевидец страшного ДТП в Киеве на Дорогожичах, когда маршрутный автобус сбил женщин на пешеходном переходе, рассказал, что водитель транспорта после наезда не затормозил.