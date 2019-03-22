Авария на Дорогожичах: свидетель страшного ДТП рассказал, как все было

Очевидец страшного ДТП в Киеве на Дорогожичах, когда маршрутный автобус сбил женщин на пешеходном переходе, рассказал, что водитель транспорта после наезда не затормозил.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова свидетеля Николая Илляшевича.

Отмечают, что очевидец страшной аварии в тот момент находился на перекрестке и ему тоже уже был зеленый свет. Мужчина только собирался пересекать дорогу, как на красный для авто сигнал светофора промчался автобус.

"Он ехал с высокой скоростью. Двое пострадали очень сильно, потому что просто попали под автобус", - рассказал водитель и добавил, что даже после наезда на людей водитель маршрутки не стал тормозить.

Самому водителю автобуса общаться с журналистами запрещают полицейские. Он находился в шоковом состоянии и убеждает, что не понимает, как все произошло.

Напомним, 21 марта около станции метро Дорогожичи маршрутный автобус сбил троих женщин на пешеходном переходе. Позже в интернете появилось видео момента аварии. На записи видно, что люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, а водитель общественного транспорта даже не затормозил.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал страшное ДТП и пообещал наказать всех виновных.