РУС. | УКР.

пятница, 22 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 марта

15:28
​Изменение устава "Нафтогаза": появилась жесткая реакция посольства США
15:25
Украинский боксер сохранил первое место в престижном рейтинге
15:23
УПЦ (МП) подала в суд на украинское министерство
15:10
Тимошенко призвала украинцев к объединению ради мира
15:10
Известная российская ведущая оказалась в украинском "черном списке"
15:06
СМИ узнали о соглашении УЗ с бизнесом по вопросу повышения грузового тарифа
15:00
Португалия - Украина Онлайн-трансляция матча
14:58
Стало известно, сколько бойцов СБУ погибли в войне против России
14:56
Тото Кутуньо выступил в киевском ресторане
14:42
Украинцам на примере обезьян объяснили любовь к самообману на выборах
14:33
Взыскание с России долгов в Европе: суд наложил на "Газпром" новые обязательства
14:30
Где смотреть онлайн мужской гонки преследования Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
Все новости

Авария на Дорогожичах: свидетель страшного ДТП рассказал, как все было

пятница, 22 марта 2019, 14:28

Очевидец страшного ДТП в Киеве на Дорогожичах, когда маршрутный автобус сбил женщин на пешеходном переходе, рассказал, что водитель транспорта после наезда не затормозил.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова свидетеля Николая Илляшевича.

Отмечают, что очевидец страшной аварии в тот момент находился на перекрестке и ему тоже уже был зеленый свет. Мужчина только собирался пересекать дорогу, как на красный для авто сигнал светофора промчался автобус.

"Он ехал с высокой скоростью. Двое пострадали очень сильно, потому что просто попали под автобус", - рассказал водитель и добавил, что даже после наезда на людей водитель маршрутки не стал тормозить.

Самому водителю автобуса общаться с журналистами запрещают полицейские. Он находился в шоковом состоянии и убеждает, что не понимает, как все произошло.

Напомним, 21 марта около станции метро Дорогожичи маршрутный автобус сбил троих женщин на пешеходном переходе. Позже в интернете появилось видео момента аварии. На записи видно, что люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, а водитель общественного транспорта даже не затормозил.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал страшное ДТП и пообещал наказать всех виновных.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 23-27 марта

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: