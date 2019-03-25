Появились новые детали подрыва убийцы водителя BlaBlaCar в Киеве

Взрывное устройство, в результате взрыва которого погиб гражданин РФ, разыскиваемый за убийство украинского таксиста, находилось в кармане его брюк.

Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

Так, в Голосеевском районе Киева из-за взрыва в квартире погиб россиянин, находившийся в розыске за совершение убийства в Украине.

Согласно сообщению полиции, в квартире, которая стала местом взрыва, обнаружили фрагменты взрывателя ручной гранаты "УЗГМ-2". По предварительным выводам судмедэкспертов, в момент взрыва, взрывное устройство находилось в кармане брюк погибшего.

По данному факту начато досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 23 марта, в Киеве в жилом доме произошел взрыв в квартире, в результате инцидента погиб мужчина.