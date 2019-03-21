Удар по Воронежу: сети впечатлило видео масштабного ЧП в российском городе

В российском Воронеже 20 марта произошла крупная коммунальная авария, в результате которой часть города затопило, а тысячи жителей остались без водоснабжения.

Соответствующие видео публикуют в социальных сетях.

Как отмечается, на магистральном водопроводе прорвало метровую трубу. Перебои с водоснабжением затронули всего около 300 тысяч человек.

Помимо отключения в домах горячей и холодной воды затопило часть улиц Северного микрорайона. Рядом с местом аварии стоял кирпичный забор. Из-за подмыва грунта он рухнул. Местные жители не сразу поняли, что именно произошло, когда увидели потоки воды, устремившиеся в низины. По некоторым улицам и перекресткам с трудом проезжали машины.

По сообщениям российских СМИ, 21 марта авария была ликвидирована, однако водоснабжение еще полностью не восстановлено.









Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 марта на востоке Китая прогремел мощнейший взрыв на химическом заводе.