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Лихач на Subaru устроил смертельное ДТП на остановке в Киеве: фото и видео с места трагедии

суббота, 30 марта 2019, 09:29

Вечером в пятницу, 29 марта, в Киеве на Северном (Московском) мосту автомобиль Subaru врезался в столб возле остановки общественного транспорта: один человек погиб.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, ДТП произошло около 22:00. По данным полиции, Subaru двигался по крайней полосе движения на большой скорости. Не справившись с управлением, водитель Subaru пытался вывести автомобиль из заноса. Однако это ему не удалось, и машина, подлетев от удара о бордюр, влетела в фонарный столб.

Троих людей из авто вырезали спасатели. Одного из пассажиров не удалось спасти. Погибшим оказался мужчина возрастом до 30 лет. Другого пассажира и водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сообщается, что удар пришелся на крышу автомобиля, поэтому машину буквально смяло. Обе подушки безопасности не спасли от тяжелых последствий аварии и оказались окровавленными.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 марта на Житомирской трассе под Киевом водитель Infiniti на огромной скорости не справился с управлением авто, задел грузовик и перевернулся.

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