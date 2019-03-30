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Умер виновник страшного ДТП на Северном мосту в Киеве: новые фото и видео с места трагедии

суббота, 30 марта 2019, 13:58

Водитель автомобиля Subaru, который попал в жуткое ДТП на Северном (Московском) мосту в Киеве, скончался в больнице.

Об этом сообщает "Информатор".

На месте аварии ранее умер также пассажир автомобиля. За жизнь еще одного пассажира продолжают бороться врачи.

Напомним, ДТП произошло вечером в субботу, 29 марта, около 22:00. По данным полиции, Subaru двигался по крайней полосе движения на большой скорости. Не справившись с управлением, водитель Subaru пытался вывести автомобиль из заноса. Однако это ему не удалось, и машина, подлетев от удара о бордюр, влетела в фонарный столб.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 марта на Житомирской трассе под Киевом водитель Infiniti на огромной скорости не справился с управлением авто, задел грузовик и перевернулся.

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