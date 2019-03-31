Стала известна фамилия водителя, сбившего в Одессе насмерть бойца Нацгвардии: опубликовано фото

Стало известно имя водителя автомобиля, который сбил бойцов Нацгвардии в Одессе.

Ориентировку "Апострофу" прислал один из читателей.

Смертельное ДТП произошло 30 марта в Одессе. Там авто на европейских номерах выехало на тротуар и совершило наезд на троих бойцов Нацгвардии, которые патрулировали улицы города. Один из них - 23 летний Виталий Флоря - погиб на месте. Двое других служащих получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Также полиция ранее сообщила о задержании подозреваемого в совершении ДТП.

Как ранее сообщал "Апостроф",в сети опубликовали видео первых минут после смертельной аварии с бойцами Нацгвардии в Одессе.

Также в сети разместили фото с места аварии, где погиб боец Нацгвардии.