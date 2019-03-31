В центре Киева Lexus попал в серьезное ДТП, влетев в здание: опубликованы фото и видео

Вечером в субботу, 30 марта, в центре Киева столкнулись Mercedes и Lexus, в результате чего одна машина влетела в забор и снесла светофор, а вторая врезалась в здание.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Lexus, он двигался вверх по бульвару Шевченко на зеленый свет. В этот момент на перекресток с улицы Терещенковской на красный сигнал светофора выехал Mercedes. Водители не справились с управлением, и машины столкнулись.

Lexus ударил Mercedes с водительской стороны, в результате чего последний влетел в забор и снес светофор. А Lexus развернуло на дороге, и автомобиль влетел в здание на противоположной стороне. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Как сообщается, у Lexus полностью смята передняя часть, однако сработавшие подушки безопасности помогли водителю и девушке-пассажиру избежать травм. У Mercedes также разбит перед и смята боковая часть. Отмечается также, что на перекрестке, где произошло ДТП, отсутствуют повторители сигнала светофоров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 марта в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.