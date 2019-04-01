Появилось новое видео горячего "гейзера" в центре Киева

Киевляне сравнивают прорыв трубы с горячей водой в центре Киева с внезапно открывшимся "гейзером".

Соответствующее видео опубликовала очевидец инцидента в Telegram канале "Kyiv LIVE".

"Нет, это не целебный гейзер где-то на курорте, просто потекла горячая вода возле Института Физкультуры. Так что айда принимать ванны и закрывать отопительный сезон", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в центре Киева, на улице Деловой, в районе станции метро "Олимпийская".

Напомним, как ранее писал "Апостроф", не так давно, в понедельник, 25 марта, в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на улице Гната Юры между домами 1/11 и 3. В результате прорыва кипятком залило всю проезжую часть улицы.