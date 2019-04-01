Улица превратилась в реку с кипятком: появилось видео серьезного ЧП в Киеве

В понедельник, 1 апреля, в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего всю улицу залило кипятком.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел в центре Киева, на улице Деловой, в районе станции метро "Олимпийская".

"Народные мойки в Киеве на Деловой: если хочется бесплатно омыть кости горячей водой, айда все к институту Физкультуры. Прорыв трубы с горячими жидкостями, ремонтники в пути", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", не так давно, в понедельник, 25 марта, в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Гната Юры между домами 1/11 и 3. В результате прорыва кипятком залило всю проезжую часть улицы.