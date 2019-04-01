РУС. | УКР.

понедельник, 1 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 апреля

13:28
Появилось новое видео горячего "гейзера" в центре Киева
13:28
На киевском мосту мужчина свел счеты с жизнью: фото и видео страшного ЧП
13:21
Принуждение к счастью: как в офисе украинского олигарха следят за сотрудниками
13:13
Где больше всего поддерживают Порошенко и Зеленского: онлайн данные ЦИК
13:05
Официальные результаты выборов президента Украины 31 марта (обновляется)
13:02
Улица превратилась в реку с кипятком: появилось видео серьезного ЧП в Киеве
13:00
Меган Маркл нарушит сорокалетнюю традицию королевской семьи
12:51
Кто выходит во второй тур: появились свежие данные экзит-полов и яркая инфографика
12:37
​Части украинцев снизят цены на газ: кто получит скидку
12:35
Мать 23-летнего российского морпеха выдала его участие в захвате Крыма: фото
12:31
В Киеве прохожие задержали неадекватного таксиста, устроившего ДТП: фото
12:30
Скандал с натурализацией бразильца в сборной Украины: появилась новая информация
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Улица превратилась в реку с кипятком: появилось видео серьезного ЧП в Киеве

понедельник, 01 апреля 2019, 13:02

В понедельник, 1 апреля, в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего всю улицу залило кипятком.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел в центре Киева, на улице Деловой, в районе станции метро "Олимпийская".

"Народные мойки в Киеве на Деловой: если хочется бесплатно омыть кости горячей водой, айда все к институту Физкультуры. Прорыв трубы с горячими жидкостями, ремонтники в пути", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", не так давно, в понедельник, 25 марта, в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Гната Юры между домами 1/11 и 3. В результате прорыва кипятком залило всю проезжую часть улицы.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: