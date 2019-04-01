​В центре Киева авто зависло над огромной ямой на дороге: видео с места ЧП

1 апреля на улице Деловая в столице, где прорвало трубу с горячей водой, образовалась громадная яма, в которую провалилось авто.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, мощный поток горячей воды хлынул на проезжую часть, а в месте прорыва стал проседать асфальт. Огромная яма образовалась прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.

Киевводоканал перекрыл давление и остановил поток воды.

На место прибыли два патрульных экипажа, которые перекрыли улицу и оградили место обвала. К этому моменту Mitdubishi в буквальном смысле висел над пропастью. Спасать автомобиль от падения на глубину в несколько метров приехал эвакуатор. Совместными усилиями службы пытались достать внедорожник и не спровоцировать новые проседание земли.

Автомобиль достали, а аварийные службы приступили к работе над устранением последствий случившегося.

Как сообщал "Апостроф", киевляне сравнили прорыв трубы с горячей водой в центре Киева с внезапно открывшимся "гейзером".