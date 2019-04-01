В Киеве пьяный водитель Uber устроил ДТП: фото и видео с места ЧП

В ночь на понедельник, 1 апреля, в Киеве при выезде с моста Метро произошло ДТП с участием двух автомобилей, которое устроил пьяный водитель Uber.

Об этом сообщает Информатор.

В аварии, которая случилась около 23.30, столкнулись Skoda Fabia, службы такси Uber, и Daewoo Nubira.

По словам водителя Daewoo, он двигался в сторону правого берега. В этот момент он ощутил удар и остановился. Когда мужчина вышел на улицу, то увидел, что в него врезалась Skoda. При этом, водитель Fabia вел себя неадекватно, у него были признаки алкогольного опьянения. А в один момент он вообще пытался скрыться с места ДТП.

Но водитель Daewoo не растерялся и догнал беглеца. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее лихач на Subaru устроил смертельное ДТП на остановке в Киеве.