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​Мощный пожар в бизнес-центре Киева: подробности происшествия и новые фото

вторник, 02 апреля 2019, 12:46

2 апреля в Дарницком районе Киева по адресу Харьковское шоссе, 201/203 загорелся пятиэтажный бизнес-центр ModnaVilla, одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом.

Об этом сообщает ГСЧС.

По прибытию на место спасатели установили, что возгорание произошло в цехе, где лежал пенопласт, на первом этаже. Площадь пожара составила 150 метров квадратных. И уже в 10:37 пожал удалось ликвидировать.

Вместе со спасателями на место выехали медики и правоохранители. В помещении, где возник пожар, никого не было, поэтому еще до прибытия спасателей, работники соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар, в результате чего 3 человека обратились к врачам с подозрением на отравление угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Подробности случившегося выясняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате масштабного пожара на заводе по изготовлению армейского обмундирования под Киевом, который спасатели гасили более трех часов, никто не пострадал.

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