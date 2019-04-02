В Киеве мощный пожар вспыхнул рядом с метро: первые фото

В Киеве горит бизнес-центр "Модная каста", который расположен на Харьковском шоссе, 201, возле станции метро "Бориспольская".

Как сообщает "Киев оперативный" в Telegram, пожар очень серьезный.

"Говорят, что это бизнес-центр "Модная каста". Детали о происшествии устанавливаются", - сообщили на канале.

Также в сети опубликовали фотографии, по которым можно оценить масштабы возгорания.

В свою очередь "Обозреватель" со ссылкой на источники подтвердил информацию о том, что пожар возник в данном торговом центре.

К месту происшествия прибыли три пожарных машины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате масштабного пожара на заводе по изготовлению армейского обмундирования под Киевом, который спасатели гасили более трех часов, никто не пострадал.