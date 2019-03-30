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Появились фото и новые видео масштабного пожара на "военном" заводе под Киевом

суббота, 30 марта 2019, 07:28
Фото: UNN

В результате масштабного пожара на заводе по изготовлению армейского обмундирования под Киевом, который спасатели гасили более трех часов, никто не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что пожар произошел в пятницу, 29 марта около 8 часов вечера. Пламя охватило склады с военной экипировкой на площади более 1500 квадратных метров. Пи этом пожар был такой силы, что дымом затянуло все окрестности.

По данным спасателей, в горящих помещениях находились цехи по пошиву военного обмундирования, а также хранились бронежилеты. Все цеха выгорели дотла. Причина пожара выясняется.

Как сообщал "Апостроф", под Львовом загорелся завод известной фирмы.

Также 12 января, в Калуше, Ивано-Франковской области, загорелся завод по производству химикатов "Карпатнефтехим".

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