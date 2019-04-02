​В Киеве появился новый "водопад": ЧП в столице сняли на видео

2 апреля на Печерске в столице из-за прорвавшей трубы образовался "водопад".

Соответствующее видео публикует Kyiv LIVE.

"В столице появился новый водопад. Так что сезон веселья и фонтанов объявляется открытым", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что вода с прорвавшего трубопровода обрушилась со ступеней с большой силой.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля на улице Деловая в столице, где прорвало трубу с горячей водой, образовалась громадная яма, в которую провалилось авто.Мощный поток горячей воды хлынул на проезжую часть, а в месте прорыва стал проседать асфальт.

Ранее сообщалось, что киевляне сравнили прорыв трубы с горячей водой в центре Киевас внезапно открывшимся "гейзером".