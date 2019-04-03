В Киеве на детской площадке обнаружили мины: фото

Во вторник, 2 апреля, в Киеве на территории детской площадки в садике нашли мины.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"во время проведения ремонтных работ на детской площадке садика были обнаружены предметы, которые по своему внешнему виду напоминали взрывоопасные. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории, специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин", - говорится в сообщении.

Также отметили, что 3 апреля их изъяли и обезвредили на специальном полигоне.

Также подобная ситуация произошла 2 апреля в Киевской области. В селе Андреевка Макаровского района было изъято шесть минометных мин времен Второй мировой войны на территории детского сада.



Как сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ обнаружили две мины российского производства в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.