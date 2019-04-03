РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

3 апреля

16:25
Почему именно обувь? У Путина опешили, услышав о внезапной бедности россиян
16:22
​В "Нафтогазе" ответили Гройсману по снижению цен на газ для украинцев
16:15
Александрия - Шахтер: стартовые составы
15:59
Зеленский или Порошенко: в России назвали фаворита Москвы во втором туре
15:30
В Киеве на детской площадке обнаружили мины: фото
15:24
В Киеве объявили о масштабной замене теплосети: когда начнется ремонт
15:23
В Одессе посреди улицы прогремел взрыв: первое видео
15:20
В ФФУ приняли очень странное решение по матчу "Шахтер" - "Динамо"
15:07
Путин приехал на открытие завода Mercedes на китайском лимузине: видео
14:56
Офицер ВСУ показал свежие фото российской техники на Донбассе
14:56
Дело ВиЭйБи Банка: у Бахматюка считают, что у детективов НАБУ есть личностные мотивы
14:55
В лучшем клубе мира приняли важное решение по вратарю сборной Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве на детской площадке обнаружили мины: фото

среда, 03 апреля 2019, 15:30

Во вторник, 2 апреля, в Киеве на территории детской площадки в садике нашли мины.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"во время проведения ремонтных работ на детской площадке садика были обнаружены предметы, которые по своему внешнему виду напоминали взрывоопасные. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории, специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин", - говорится в сообщении.

Также отметили, что 3 апреля их изъяли и обезвредили на специальном полигоне.

Также подобная ситуация произошла 2 апреля в Киевской области. В селе Андреевка Макаровского района было изъято шесть минометных мин времен Второй мировой войны на территории детского сада.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ обнаружили две мины российского производства в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: