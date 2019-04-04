Дым видно со всего города: появились новые фото и видео мощного пожара в Киеве

Площадь пожара в Киеве на Осокорках, который произошел в четверг, 4 апреля, составила 800 квадратных метров.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, столб черного дыма видно из многих районов столицы. По предварительной информации, горит строительная бытовка по адресу Ижевская, 2.

Вызов спасателям поступил около 12:05. Площадь пожара — 800 квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный ранг, на место возгорание направили повышенные силы ГСЧС. Заезд на улицу Ижевскую перекрыли правоохранители. Предварительно, в пожаре никто не пострадал. На месте работают спасатели (13 единиц техники и 42 пожарных) и медики. Они ликвидируют пламя. Причины возгорания установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 2 апреля, в Киеве загорелся бизнес-центр "Модная каста", который расположен на Харьковском шоссе, 201, возле станции метро "Бориспольская".