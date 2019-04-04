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В небе - огромный столб дыма: первые фото сильного пожара на Осокорках в Киеве

четверг, 04 апреля 2019, 13:29

В четверг, 4 апреля, в Киеве в районе Осокорков произошел крупный пожар.

Соответствующие фото были опубликованы на Instagram странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, горят строительные вагончики. О пострадавших на данный момент информации нет. Также выясняются причины пожара.

Пользователи в комментариях отмечают, что столб дыма от пожара видно из района станции метро "Харьковская".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 2 апреля, в Киеве загорелся бизнес-центр "Модная каста", который расположен на Харьковском шоссе, 201, возле станции метро "Бориспольская".

Кроме того, 27 марта, в Кропивницком пожарные ликвидировали масштабное возгорание грузовиков с газом. Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности.

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